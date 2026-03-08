Samsun\'da şantiyede yangın

Samsun'un Terme ilçesinde bir şantiyede çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Elmalık Mahallesi Tok Sokak Gölyazı Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait soğuk hava deposu şantiyesinde bulunan personelin yemek ve ofis ihtiyaçları için kullanılan konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden şantiye çalışanları kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm konteyneri sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası konteyner tamamen kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar oluştu.

"İşçilerin sahada olması faciayı önledi"

Yangının mesai saatlerinde çıkmasının oluşabilecek bir yaralanmanın önüne geçtiğini belirten Elmalık Mahallesi Muhtarı Hakan Belen, "Burada talihsiz bir yangın yaşandı. Yangın çıkan yer ofis ve yemekhane olarak kullanılıyordu. Herhangi bir yatakhane değildi ve içeride uyuyan kimse yoktu. Olayın gündüz saatlerinde meydana gelmesi ve işçilerin sahada çalışıyor olması muhtemel bir faciayı önledi" dedi.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangın sonrası inceleme başlatıldı. - SAMSUN