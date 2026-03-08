Samsun'da şantiyede yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da şantiyede yangın

Samsun\'da şantiyede yangın
08.03.2026 21:16  Güncelleme: 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesindeki bir şantiyede çıkan yangında, personelin yemek ve ofis ihtiyaçları için kullanılan konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, ancak maddi hasar oluştu.

Samsun'un Terme ilçesinde bir şantiyede çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Elmalık Mahallesi Tok Sokak Gölyazı Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait soğuk hava deposu şantiyesinde bulunan personelin yemek ve ofis ihtiyaçları için kullanılan konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden şantiye çalışanları kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm konteyneri sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası konteyner tamamen kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar oluştu.

"İşçilerin sahada olması faciayı önledi"

Yangının mesai saatlerinde çıkmasının oluşabilecek bir yaralanmanın önüne geçtiğini belirten Elmalık Mahallesi Muhtarı Hakan Belen, "Burada talihsiz bir yangın yaşandı. Yangın çıkan yer ofis ve yemekhane olarak kullanılıyordu. Herhangi bir yatakhane değildi ve içeride uyuyan kimse yoktu. Olayın gündüz saatlerinde meydana gelmesi ve işçilerin sahada çalışıyor olması muhtemel bir faciayı önledi" dedi.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangın sonrası inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Samsun, Terme, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da şantiyede yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:38
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Kadıköy’de 4 gol var
Canlı anlatım: Kadıköy'de 4 gol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 21:57:53. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da şantiyede yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.