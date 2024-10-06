Samsun\'da Sentetik Ecza Operasyonu

3.Sayfa

Samsun'da polis tarafından 371 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 371 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili F.B. (24) ve C.S. (22) gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN