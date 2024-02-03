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Samsun'da sevgi evlerinde kalan 17 yaşındaki kızdan 19 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Samsun'da sevgi evlerinde kalan 17 yaşındaki kızdan 19 gündür haber alınamıyor

Samsun\'da sevgi evlerinde kalan 17 yaşındaki kızdan 19 gündür haber alınamıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan sevgi evlerinde kalan 17 yaşındaki İpek Bilecen, 15 Ocak'ta kayboldu. Kaybolmasının ardından 19 gün geçmesine rağmen kız çocuğundan bir haber alınamadı. İpek Bilecen'in amcası endişeli olduğunu belirterek ilgili kurumlara şikayetçi olacağını ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

03.02.2024 09:59
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Samsun'da sevgi evlerinde kalan 17 yaşındaki kızdan 19 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Engiz Mahallesi'nde bulunan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki sevgi evlerinde kalan 17 yaşındaki İpek Bilecen, 15 Ocak'ta kayboldu. Açık kapı sisteminin işlediği sevgi evlerinde bir anda ortadan kaybolan İpek Bilecen'i bulmak için 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kaybolmasının ardından 19 gün geçmesine rağmen şu ana kadar kız çocuğundan bir haber alınamadı.

Amcası: "Hayatından endişeliyim"

17 yaşındaki İpek Bilecen'in amcası İsa Bilecen, "19 Mayıs ilçesinden karakoldan beni arayıp durumu bildirdiler. 'Yeğeniniz İpek Bilecen kayıp, gidebileceği yerler hakkında bilginiz var mı?' diye sordular. Her yeri arıyorum. Yeğenime ulaşmaya çalışıyorum. Kızın sağlığından, hayatından endişeliyim. İlgili kurumdan ve annesinden şikayetçi olacağım. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da sevgi evlerinde kalan 17 yaşındaki kızdan 19 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da sevgi evlerinde kalan 17 yaşındaki kızdan 19 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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