Samsun'da Seyir Halindeki Kamyonette Yangın Çıktı - Son Dakika
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Samsun'da Seyir Halindeki Kamyonette Yangın Çıktı

Samsun\'da Seyir Halindeki Kamyonette Yangın Çıktı

Samsun'un Canik ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangın sonucu bir kamyonet alev alev yanarken, sürücü son anda kendini dışarı atarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

03.11.2024 10:42  Güncelleme: 10:46
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Samsun'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangında araç alev alev yandı.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi 100. Yıl Bulvarında akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Kesimoğlu idaresindeki 55 RP 483 pkakalı kamyonet seyir halindeyken motor kısmından yangın çıktı. Alevler biranda aracı sararken, sürücü son anda kendini dışarı atıp çevreden ve itfaiyeden yardım istedi. Kamyonet alev topuna dönüp yanarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Seyir Halindeki Kamyonette Yangın Çıktı - Son Dakika

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