Samsun'da Siber Güvenlik Semineri Verildi - Son Dakika
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Samsun'da Siber Güvenlik Semineri Verildi

Samsun\'da Siber Güvenlik Semineri Verildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi öğrencilerine ve rehberlik öğretmenlerine yönelik 'Siberay Güvenlik Semineri' düzenledi. Seminerde, güvenli internet kullanımı, çevrimiçi yasadışı bahis, dijital okuryazarlık, teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık konularında bilgilendirmeler yapıldı.

26.04.2024 16:59
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çarşamba ilçesinde "Siberay Güvenlik Semineri" verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi öğrencilerine ve rehberlik öğretmenlerine yönelik siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla Çarşamba Öğretmenevinde "Siberay Güvenlik Semineri" gerçekleştirildi.

Mücadele yöntemleri anlatıldı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından "Siberay Güvenlik Semineri" kapsamında, güvenli internet kullanımı, çevrimiçi yasadışı bahis, dijital okuryazarlık, teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Sunumlar yapılıp, siber suç tanımı, siber suçlarla mücadele yöntemleri gibi başlıklarda rehber öğretmenlere açıklayıcı bilgiler aktarıldı.

Eğitimin sonunda ise broşür dağıtıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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