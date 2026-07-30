Samsun'da Silah Denemesi: Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Silah Denemesi: Gözaltı

Samsun\'da Silah Denemesi: Gözaltı
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Samsun'da hastane yakınında silah denemesi yapan C.A. gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi.

Samsun'da silahını denerken Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin acil servis bölümünün üst katındaki cama kurşun isabet etmesi sonucu gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane yakınından silah sesi duyulmasının ardından yapılan incelemede, acil hasta girişinin bir üst katındaki cama mermi isabet ettiği tespit edildi. Olay yerinde bulunan 1 adet mermi çekirdeği muhafaza altına alınırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis hastaneye yaklaşık 350 metre mesafede t 4 adet boş kovan ve 1 fişek ele geçirerek muhafaza altına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürüttüğü çalışma sonucu olayın şüphelisi C.A. (30) olaydan 5 saat sonra tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen C.A.'nın yeni satın aldığı silahı denemek amacıyla hastanenin arkasındaki ıssız alanda ateş ettiğini söylediği öğrenildi. 44 suç kaydı bulunduğu ileri sürülen C.A.'nın yaklaşık 7 ay önce aftan yararlanarak denetimli serbest kapsamında cezaevinden çıktığı ve ayağında ise elektronik kelepçe bulundu belirtildi. Polisteki işlemleri tamamlanan C.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Hastane, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Silah Denemesi: Gözaltı - Son Dakika

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