Samsun\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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Samsun'da polis ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Bafra ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 38 adet fişek, 3 adet uzun namlulu silah fişeği, 1 adet muşta ve 2 adet 6136 kapsamında değerlendirilen bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor - SAMSUN