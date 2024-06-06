Samsun'da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Cedit Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda M.A.T. isimli genç bacaklarından yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren Y.O.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

06.06.2024 18:34
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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan M.A.T. (19) isimli genç bacaklarından yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili silahlı saldırıyı düzenleyen Y.O.E.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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