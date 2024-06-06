Samsun'da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan M.A.T. (19) isimli genç bacaklarından yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili silahlı saldırıyı düzenleyen Y.O.E.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN