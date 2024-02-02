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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Y. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN