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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu

Samsun\'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Soruşturma devam ediyor.

02.02.2024 11:00
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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Y. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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