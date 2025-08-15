Samsun\'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Yakalandı

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Büyükcami Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (41) ile aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan R.L. yolda karşılaştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine R.L., tabancayla ateş ederek S.K.'yi karın ve kol kısmından vurdu. Yaralanan S.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan R.L., Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Canik ilçesinde saklandığı adreste olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN