Samsun'da Sosyal Medya Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Sosyal Medya Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

Samsun'un İlkadım ilçesinde, sosyal paylaşım sitesi üzerinde yaşanan küfürleşme nedeniyle çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

30.06.2024 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da sosyal paylaşım sitesi üzerinde küfürleşme yüzünden silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Cengizhan Sokakta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesi İnstagram hesabı üzerinden meydana gelen küfürleşme yüzünden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sağ ayağından vurulan O.A.(24) hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan O.A. kendisini sosyal paylaşım sitesi İnstagram hesabı üzerinden meydana gelen küfürleşme yüzünden E.M.'nin vurduğunu söyledi. Olay yerinden otomobil ile kaçan E.M. polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, İlkadım, Samsun, Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Sosyal Medya Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:29 Yangın yerine dönen Kayseri’de güvenlik önlemleri artırıldı Vali Gökmen Çiçek’ten önemli çağrı Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı
00:03 Kayseri’deki taciz olayının ardından MHP’li Özdemir’den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz
22:53 Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, iş yerleri ateşe verildi Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, iş yerleri ateşe verildi
19:29 İzmir’de restorandaki patlamada 5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı İzmir'de restorandaki patlamada 5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı
09:59 Ayşe Ateş’ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım Ayşe Ateş'ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım
23:34 Nijerya’da düğün, cenaze ve hastane saldırılarında 18 kişi öldü Nijerya'da düğün, cenaze ve hastane saldırılarında 18 kişi öldü
23:09 Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı 9 gün sonra acı haber geldi Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı! 9 gün sonra acı haber geldi
21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
21:19 Muğla’da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu
21:08 Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3’üne mezar oldu Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3'üne mezar oldu
20:30 Fransa’da otoyola uçak düştü: 3 ölü Fransa'da otoyola uçak düştü: 3 ölü
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının altından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının altından bakın ne çıktı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 08:36:37. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Sosyal Medya Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement