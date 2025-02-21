Samsun'un Canik ilçesindeki lisede skandal bir olay yaşandı. Lisede temizlik görevlisi olarak çalışan H.A'nın (31) 14 yaşındaki kız öğrenciyi elle taciz ettiği iddia edildi.
Şikayet üzerine H.A. polis tarafından gözaltına alındı. H.A, emniyetteki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Lisede öğrenciye taciz skandalı! Temizlik görevlisi tutuklandı - Son Dakika
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