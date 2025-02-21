Lisede öğrenciye taciz skandalı! Temizlik görevlisi tutuklandı

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Samsun'un Canik ilçesindeki lisede skandal bir olay yaşandı. Lisede temizlik görevlisi olarak çalışan H.A'nın (31) 14 yaşındaki kız öğrenciyi elle taciz ettiği iddia edildi.

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine H.A. polis tarafından gözaltına alındı. H.A, emniyetteki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.