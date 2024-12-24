Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Samsun- Sinop karayolu Etyemez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki 57 FB 141 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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