Samsun\'da Takla atan Otomobil Kazası

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Savaş Delen (28) idaresindeki 55 NT 906 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İkiztepe mevkisinde refuje çıkararak takla attı. Ters dönen otomobilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SAMSUN