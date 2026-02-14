Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

14.02.2026 20:28  Güncelleme: 20:35
Samsun'un Havza ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Havza ilçesinde kontrolden çıkah otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Havza–Vezirköprü karayolu üzerinde, Havza Belediyesi şantiyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. idaresindeki 06 FJB 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen araç takla attı.

Kazada sürücü Hüseyin A. ile Mine Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3. Sayfa, Olaylar, Samsun, Havza, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
