Samsun'da Tarım İşçilerini Vuran Sel
Siverek'ten Samsun'a giden tarım işçilerinin çadırları, şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Samsun'un Tekke köyüne fındık toplamak için giden mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel sularına teslim oldu.
Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan sağanak yağış kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Fındık sezonu için Samsun'a giden işçilerin konakladığı çadırların bulunduğu alanda su baskını yaşandı.
Çadırların yağmur suları altında kalması nedeniyle işçiler zor anlar yaşarken, bazı eşyaların da zarar gördüğü öğrenildi.
Yağış sırasında çadır alanında büyük panik yaşanırken, işçiler yağmurun dinmesini ve suyun çekilmesini bekledi.
Kaynak: İHA
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