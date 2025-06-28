Samsun\'da Tarla Yangını: 50 Dönüm Anız Zarar Gördü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan tarla yangınında 50 dönüm anız ve 11 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir araziyi etkisi altına aldı.

Yangın, Örencik Mahallesi Türkmen mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 11 dönüm buğday tarlasının da tamamen yandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN