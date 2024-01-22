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Samsun'da Telefon Dolandırıcısı Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Samsun'da Telefon Dolandırıcısı Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'da bir vatandaşı dolandıran şahıs, internetten telefon ilanı verip parayı almasına rağmen telefonu göndermedi. Mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis ve 6 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun\'da Telefon Dolandırıcısı Hapis Cezasına Çarptırıldı
22.01.2024 - 19:27,
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Samsun'da internetten telefon ilanı verip, parayı almasına rağmen telefonu göndermeyerek bir vatandaşı dolandıran şahıs, mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 6 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden O.A., internetteki Letgo adlı sitede cep telefonu satış ilanını görüp, ilanı veren K.Y. ile telefonla görüşerek fiyatta anlaştı. K.Y.'ye 300 lira para gönderen O.A., geri kalan parayı da telefonu teslim alınca göndereceğini söyledi. Ancak K.Y. telefonu göndereceğini söylediği günde göndermedi. K.Y., kendini telefonla arayan O.A.'ya düşüp yaralanarak hastaneye kaldırıldığını iddia etti. Daha sonra da O.A.'yı telefonla arayarak, eşinin telefonu 300 liraya sattığını zannettiğini ifade eden zanlı, 3 bin 600 lira daha para göndermesini istedi. O.A. da inanıp 3 bin 600 lira daha para gönderdi. K.Y. yine telefonu göndermeyince O.A. şikayetçi oldu.

K.Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında K.Y. "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 6 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Telefon Dolandırıcısı Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika


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