Samsun\'da Tiner Yüklü Tır Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor

Samsun'da tiner yüklü tır alev alev yanarken, yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde tiner yüklü bir tırda seyir halindeyken yangın çıktı. Tırın dorsesinden yola saçılan tiner kutuları yanmayı sürdürürken, bir süre ilerleyen tır durarak tamamen yanmaya başladı. Alev topuna dönen tırda zaman zaman tiner kutuları patlarken, yangın yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun- Ordu ve Samsun-Ankara kara yolu araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. - SAMSUN