Samsun'da tır kazası: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da tır kazası: 3 ölü, 6 yaralı

Samsun\'da tır kazası: 3 ölü, 6 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen tır kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Kazada ölen ve yaralananların isimleri açıklandı.

25.08.2024 16:31
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Samsun'da tırın biçerek 3 kişinin öldüğü, 4'ü ağır 6 kişinin de yaralandığı kazada ölü ve yaralıların isimleri belli oldu.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 32. kilometresi Tekke mevkisinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan A. idaresindeki PT 006 RA çekici plakalı ve BB 942 U dorse plakalı tır, Kavak istikametinden Samsun istikametine seyrederken sağanak yağış dolayısıyla kaygan zeminde maddi hasarlı kaza geçiren ve o sırada araç dışında bulunan yolculara, ayrıca park halindeki 01 AHM 024 ve 19 ACT 522 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan tır 01 AHM 024 plakalı otomobili dorsesinin altına alıp yol kenarına savurdu. Kazada Recep Yalçın, Makbule Yalçın ve Beyhan Arslan yol kenarına savrularak olay yerinde hayatını kaybetti, Esme Arslan (18), Metehan Arslan (8), Berinay Altıncı (36), Mehmet Aldemir (44), Sevil Aldemir (45) ve Yasemin Altıncı (36) ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Esme Arslan, Metehan Arslan, Berinay Altıncı ve Mehmet Aldemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da tır kazası: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da tır kazası: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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