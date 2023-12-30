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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaptı - Son Dakika
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaptı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplum destekli polisler, İlkadım ve Canik ilçelerinde vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Dolandırıcılık, hırsızlık, KADES ve 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarlarının önemi vurgulanarak toplumsal farkındalık oluşturuldu. Mahalle muhtarları ve öğrencilerin katılımıyla bilgilendirme toplantıları düzenlendi, halk eğitim merkezleri, okullar, meydanlar ve caddeler ziyaret edilerek broşürler dağıtıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaptı
30.12.2023 - 16:35,
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplum destekli polisler tarafından, İlkadım ve Canik'te vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Bu kapsamda dolandırıcılık, hırsızlık, KADES ve benzeri konularda ve 112 Acil Çağrı Merkezine yapılacak olan ihbarların suç ve suçlularla mücadeledeki öneminin vurgulanması ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla, mahalle muhtarları ve öğrencilerin katılımları ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Halk eğitim merkezleri ve okullar ziyaret edildi, halkın yoğun olarak bulunduğu meydan ve caddelerde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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İlkadım, Samsun, Canik, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaptı - Son Dakika


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