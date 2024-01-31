Samsun\'da trafik denetimleri sonucunda ölümlü kaza sayısı azaldı

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Samsun'da arttırılan trafik denetimleri kapsamında 2023 yılında ölümlü kaza sayısı il merkezinde yüzde 64,3 oranında, ölüm yüzde 66,7 oranında, il genelinde ölümlü kaza sayısı yüzde 27,1 oranında, ölüm ise yüzde 12,9 oranında azaldı.

Aşırı hız, trafik kazalarındaki ölümlerin üçte birinin temel nedeni olarak dikkat çekiyor. Ayrıca diğer nedenlere bağlı kazaların da şiddetini arttıran etkenlerin en önemlisi olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün planlı denetimleri kapsamında Samsun'da 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla hız denetimleri il merkezinde yüzde 38, il genelinde ise yüzde 11 oranında arttırıldı.

Konu hakkında yapılan açıklamada, "Yapılan denetimler kapsamında 2023 yılında ölümlü kaza sayısı il merkezinde yüzde 64,3 oranında, ölüm yüzde 66,7 oranında, il genelinde ölümlü kaza sayısı yüzde 27,1 oranında, ölüm ise yüzde 12,9 oranında azalmıştır. Trafik kazalarının önlenmesi ve karayolu trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla radarla hız denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir" denildi. - SAMSUN