Samsun\'da Trafik Kazaları Artıyor

Samsun'da haziran ayında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen bin 162 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 841 kişi yaralandı. 2025 yılının 6 aylık döneminde ise 16 kişi öldü, 3 bin 435 kişi ise yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, haziran ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında haziran ayında 563'ü ölümlü-yaralanmalı ve 599'unu maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 162 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi olay yerinde can verdi.

Şu ana kadar 16 kişi öldü

Samsun'da polis bölgesinde meydana gelen kazalarda 2025 yılının ilk yarısında 16 kişi öldü, 3 bin 435 kişi ise yaralandı.

Yurt genelinde 56 binden fazla kaza

2025 yılı Nisan ayında Türkiye genelinde ise 56 bin 311 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 216'sı ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Yurt genelindeki kazalarda 251 kişi hayatını kaybederken, 37 bin 725 kişi ise yaralandı.

Araç türlerine göre kaza istatistikleri

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı kazalara karışan araç türleri arasında otomobiller 19 bin 233 kaza ile ilk sırada yer aldı. Onu motosiklet (10 bin 274), kamyonet (5 bin 61), motorlu bisiklet (4 bin 73), bisikletler (995), minibüs (755), çekici (623), otobüs (603), kamyon (526), traktör (324) takip etti. Ayrıca, 79 özel amaçlı araç, 44 iş makinesi, 25 ambulans, 5 tanker, 4 tren ve 4 tramvay da ölümlü-yaralanmalı kazalara karıştı. Bu veriler, her tür taşıtın trafiğe çıktığında ne kadar dikkatli ve kurallara uygun kullanılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Trafik kazalarının önüne geçmek için emniyet birimleri kontrollerini sıklaştırırken, yetkililer de hem sürücülere hem de yayalara dikkatli olmaları yönünde çağrılarda bulunuyor. - SAMSUN