Samsun'da Trafik Kazalarını Önlemek İçin Önlemler Artırıldı

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Samsun'da muhtemel trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla polis ekipleri tarafından önlemler iki katına çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, geçen bayramlardan da tecrübe edildiği üzere sık kaza yaşanan yerler ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki trafik denetimlerini artırma kararı aldı.

Samsun Valiliğinden alınan tedbirler hakkında yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"2024 yılı Kurban Bayramı tatilinin ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle trafiğin yoğunlaşacağı öngörülmektedir. 12-20 Haziran 2024 tarihleri arasında ilimizde alınacak trafik tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın gidecekleri yerlere sorunsuz bir şekilde ulaşmaları, güven ve huzur içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik ekiplerimize genel hizmet personelinden takviye yapılarak, ilave ekipler oluşturulmuştur. Önceki bayram tatillerinde meydana gelen kazalar analiz edilerek, kazaların yoğunlaştığı noktalarda ilave tedbirler planlanmıştır. Bayram tatili süresince yapılan denetimler, diğer zamanlara oranla 2 kat artırılarak, başta hız ihlali ve motosiklet denetimleri olmak üzere denetimler yoğunlaştırılacaktır. Bu denetimlerde, PTS-KGYS kameraları etkin bir şekilde kullanılacaktır. Ayrıca oto garlarda, yolcu transfer merkezlerinde, AVM'lerde, mezarlıklarda ve halkımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, ilave tedbirler alınacaktır. Şehirlerarası otobüsler başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında görevlendirilen sivil görevlilerimiz tarafından, bilet almak suretiyle, yolcu olarak bindikleri araçlarda, seyahat süresi boyunca yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları ve sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadıkları yönünde denetimler yapılacaktır. Tüm vatandaşlarımızın bayram tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmesini, trafik kurallarına uymalarını, şehirlerarası otobüslerde emniyet kemeri kullanmalarını hatırlatırız. Vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar dileriz." - SAMSUN