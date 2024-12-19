Samsun\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin motosiklete çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Ayvacık yolu Salıpazarı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem A. (47) idaresindeki 55 E 1633 plakalı kamyonet, Nuh A.'nın (24) kullandığı 55 ALF 640 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Nuh A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN