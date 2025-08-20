Samsun'da Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
Samsun'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Samsun\'da Trafik Kazası: 2 Ölü
20.08.2025 15:32
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı.

Kaza, Samsun- Ordu kara yolunun 73. kilometresi Evci mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Yağcı (33) idaresindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki Ahmet Özdemir'in şoförlüğünü yaptığı 04 D 6425 çekici ve 33 ACH 862 dorse plakalı tıra arkadan çarparak altına girdi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Okan Yağcı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Yusuf Yağcı ile N.C (36) ve A.C. (7) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada, ağır yaralaman N.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen otomobil sürücüsü Yusuf Yağcı, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, samsun, trafik, Terme, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
SON DAKİKA: Samsun'da Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
