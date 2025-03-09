Samsun\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Çevre Yolu Ataköy Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilal Kılıç idaresindeki 55 ARK 845 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak trafik uyarı tabelasına ve toprak alana çarptı. Kazada yaralanan sürücü Kılıç ve yanında bulunan Esmanur Kılıç, olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN