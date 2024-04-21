Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şeyhli Mahallesi'nde M.Ş.'nin (37) kullandığı 55 GA 743 plakalı otomobil ile Ş.G. (35) yönetimindeki 55 AAC 975 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte her iki araçta yolcu olarak bulunan B.Ç. (52), S.G. (40) ve H.G. (48) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından sağlı ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma yürüttü. Operasyonda, aralarında 2 yıl ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 654,92 gram sentetik uyuşturucu, 463 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir astsubay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişiler ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunda seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek yangına müdahale etmelerini istedi. Vatandaşlar pet şişelerdeki suyu kullanarak yangını söndürmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı ancak araç büyük hasar gördü.
Adıyaman'da polis ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.B. ve G.Y. isimli şahısları durdurarak üst araması yaptı. Aramada, 182 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi ve her iki şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca bulundu. Tabanca muhafaza altına alınırken şahıs hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.
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