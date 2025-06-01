Samsun\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesinde Samsun- Ankara karayolunun 64. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadem Çağlayan idaresindeki 06 EJU 14 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçerek, Ferhat Öner yönetimindeki 55 JR 546 plakalı hafif ticari araca sol yan kısmından çarpıp ters döndü. Kazada sürücü Kadem Çağlayan ile araçtaki Rumeysa Sevilay Çağlayan, Hacer Çağlayan, Zümra Nur Çağlayan, Ayşe Çağlayan, Yahya Çağlayan ve Azize Öner yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN