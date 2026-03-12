Minibüs, hafif ticari araç ve otobüse çarptı: 7 yaralı - Son Dakika
Minibüs, hafif ticari araç ve otobüse çarptı: 7 yaralı

12.03.2026 20:56
Samsun'un İlkadım ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüs, hafif ticari araca ve yolcu almak için duran belediye otobüsüne çarparak 7 kişinin yaralanmasına yol açtı. Kaza sonrası yaralılar hastanelere sevk edildi.

Samsun'da kontrolden çıkan minibüsün hafif ticari araca ve yolcu almak için duran belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz S. idaresindeki 55 SE 221 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Zekeriya T. yönetimindeki 55 ALM 66 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan minibüs daha sonra yol kenarında yolcu almak için duran Selçuk Ö. idaresindeki 55 AND 573 plakalı Büyükşehir Belediyesi SAMUAİR'e ait havalimanı yolcu servis otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan aynı aileden Erdem S., Nisa S., Nazlı S., Nedime S., Nehir S., Orhan S. ve Pınar S. yaralandı. Yaralılardan kardeş olan Erdem S. ile Nisa S. aracın ön kısmında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kardeşler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
