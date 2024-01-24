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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında araç maddi hasar alırken, çarptığı fare telef oldu - Son Dakika
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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında araç maddi hasar alırken, çarptığı fare telef oldu

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayan bir araç refüje çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, çarptığı fare ise hayatını kaybetti. Araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Samsun\'da meydana gelen trafik kazasında araç maddi hasar alırken, çarptığı fare telef oldu
24.01.2024 - 12:28,  Güncelleme: 12:29
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Samsun'da meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatılırken, aracın çarptığı bir fare ise telef oldu.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Özçelik idaresindeki 55 KP 504 plakalı Dacıa Logan marka hafif ticari araç yağış dolayısıyla ıslak zeminde kayarak kaza yaptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın çarptığı refüjdeki fare ise telef oldu. Araçta da maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da meydana gelen trafik kazasında araç maddi hasar alırken, çarptığı fare telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da meydana gelen trafik kazasında araç maddi hasar alırken, çarptığı fare telef oldu - Son Dakika
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