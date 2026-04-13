Samsun\'da Trafik Kazası: Yaşlı Adam Yaralandı

Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden 20 yaşındaki sürücü, kaldırımda bekleyen yaşlı adama çarptı.

Edinilen bilgilere göre, İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 55 APL 123 plakalı otomobili kullanan Onur K. (20), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, kaldırıma çıkarak durabildi. Bu sırada kaldırımda bekleyen 67 yaşındaki Kaya Y.'ye çarpan otomobil, yaşlı adamın yaralanmasına neden oldu. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı. Otomobil yol kenarında park halinde bulunan araçlara da çarparak hasara yol açtı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN