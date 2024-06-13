Samsun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde tır otomobilin çarptığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Aşık (28) idaresindeki 55 DJ 615 plakalı tır ile Nuran Han'ın (58) kullandığı 34 GJ 8332 plakalı otomobil Elifli Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada sürücü Nuran Han ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Cengiz Bengü (80) ve Fadık Bengü (81) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Fadık Bengü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN