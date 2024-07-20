Samsun'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Civil idaresindeki 61 AFT 653 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki demir bariyere çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Onur Civil ile birlikte Haydar Civil, Fatma Zengin ve İrfan Şahin ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN