Samsun'da trafik kurallarına uyulmaması eylülde 3 can aldı, 765 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Samsun'da trafik kurallarına uyulmaması eylülde 3 can aldı, 765 kişiyi yaraladı

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Samsun\'da trafik kurallarına uyulmaması eylülde 3 can aldı, 765 kişiyi yaraladı
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Samsun'da eylül ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 1163 trafik kazası meydana geldi, 3 kişi hayatını kaybetti ve 765 kişi yaralandı. Polis bölgesindeki 1062 kazada 2 kişi, jandarma bölgesindeki 101 kazada ise 1 kişi öldü.

Samsun'da eylül ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam bin 163 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 765 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, 2026 yılının Eylül ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında eylül ayında 476'sı ölümlü-yaralanmalı ve 586'sı maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 62 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi olay yerinde can verdi, 680 kişi yaralandı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 59'u ölümlü-yaralanmalı, 42'si maddi hasarlı olmak üzere 101 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.

9 ayda toplam 33 ölü

Samsun'da polis bölgesinde 2026 yılının ilk 9 ayında 4 bin 255'i ölümlü-yaralanmalı, 5 bin 431'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 9 bin 686 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 23 kişi öldü, 5 bin 959 kişi yaralandı.

Jandarma bölgesinde ise 2026 yılının ilk 9 ayında 803 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 697 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
GüvenlikOtomobil3. SayfaSamsunGüncelTrafikEylülKazaSon Dakika

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