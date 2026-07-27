Traktör alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Traktör alevlere teslim oldu

Traktör alevlere teslim oldu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Nuri Ardal'a ait traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler traktörü kullanılamaz hale getirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan yangında bir traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Ardal'a ait 06 SEZ 86 plakalı traktörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler traktörü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında traktör kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Jandarma, 3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Ulaşım, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör alevlere teslim oldu - Son Dakika

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