Samsun'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin tramvay ile çarpıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'ndeki Denizevleri Tramvay İstasyonu hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert M. yönetimindeki 55 SM 469 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak tramvay yolundan geçmeye çalıştı. Bu sırada Emrecan Y. idaresindeki OMÜ- Tekkeköy seferini yapan Çarşamba isimli tramvayla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçta ve tramvayda maddi hasar oluşurken, yolcular kısa süreli panik yaşadı. Olay nedeniyle tramvay seferlerinde 14 dakikalık aksama yaşandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Tramvay ile Çarpışan Otomobilin Kazası - Son Dakika
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