Samsun\'da Tüfekle Ateş Açan İki Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da park halindeki otomobile tüfekle ateş açan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen 2 kişi, park halindeki otomobile tüfekle ateş açarak kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.G. ve N.C.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgılanması tamamlanan 2 zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN