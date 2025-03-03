Samsun\'da Tüfekle Ateş Açan Şahıs Yakalandı

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Samsun'da açık alanda tüfekle ateş açan şahıs, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından siber polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, açık alanda tüfekle ateş edilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını tespit etti. Siber polisi, tüfekle havaya ateş açan kişinin H.R.K. olduğunu ve adres bilgilerini tespit ederek, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. H.R.K.'nin Çarşamba ilçesindeki evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, şahsı 1 adet ruhsatsız tüfek ve olayda kullanılan 1 adet ruhsatlı tüfekle yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN