Samsun\'da Tüfekle Yaralama Olayı

Samsun'da bir kişi husumetlini tüfekle ateş ederek ağır yaraladı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi Estergon Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Y.E.K. (18) ile O.Ş. (27) arasında tartışma çıktı. Büyüyen olayda O.Ş., tüfekle ateş ederek Y.E.K.'yı bacağından yaraladı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası çalışma başlatan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, O.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN