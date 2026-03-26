Samsun'da Tüfekle Yaralama Olayı - Son Dakika
26.03.2026 13:58
Husumetli iki kişi arasında çıkan tartışmada O.Ş., Y.E.K.'yi tüfekle bacağından yaraladı.

Samsun'da bir kişi husumetlini tüfekle ateş ederek ağır yaraladı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi Estergon Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Y.E.K. (18) ile O.Ş. (27) arasında tartışma çıktı. Büyüyen olayda O.Ş., tüfekle ateş ederek Y.E.K.'yı bacağından yaraladı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası çalışma başlatan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, O.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Canik, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
