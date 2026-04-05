Samsun'da Tüfekle Yaralama: Şüpheli Yakalandı

Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G.E. (41), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sol ayağından yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı düzenlenen M.D.A. (32) olaydan sonra kaçtı. Polis olaydan sonra kaçan M.D.A.'yı olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN