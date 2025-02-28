Samsun'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonu

Samsun\'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonu

Samsun'da usulsüz sağlık raporları için düzenlenen operasyonda 1 doktor ev hapsine alındı.

28.02.2025 19:04
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Samsun'da usulsüz sağlık kurulu raporları verilmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda 1'i doktor ile 2 kişi için ev hapsi kararı verilirken, 6 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporlarının alınmasıyla ilgili operasyon düzenlendi. "Rüşvet, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından düzenlenen operasyonda devlet hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Doktoru N.K.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 208 adet tabanca fişeği, 3 adet engellilik sağlık kurulu raporu, 1 adet sağlık kurulu muayene fişi ve 3 adet suç yazışması bulunan ajanda ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyaller ise incelenmek üzere el konuldu.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 1'i doktor 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren doktor N.K. ile olayın organizatörü M.G. için mahkemece yaşlarından dolayı ev hapsi uygulanmasına karar verilirken, 6 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonu - Son Dakika

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