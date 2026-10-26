Samsun\'da uyuşturucu davasında mahkeme 5 sanığa hapis ve adli para cezası verdi

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan 5 sanık, mahkeme tarafından hapis ve adli para cezalarına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu madde ticareti davasında Ş.T., O.K. ve H.A. isimli sanıklar, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahküm edildi. Mahkeme ayrıca, 3 sanığın her birine 125'er bin TL adli para cezası verilmesine hükmetti. Aynı davada yargılanan ve yaşları 18'den küçük olan C.A. ve S.A. isimli kızlar da uyuşturucu madde ticareti suçundan ceza aldı. Mahkeme, iki sanığı 8 yıl 8'er ay hapis ve 8 bin 330'ar TL adli para cezasına çarptırdı.