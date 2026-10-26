Samsun\'da uyuşturucu davasında mahkeme 5 sanığa hapis ve adli para cezası verdi

Samsun'da uyuşturucu davasında mahkeme 5 sanığa hapis ve adli para cezası verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki uyuşturucu ticareti davasında 5 sanık hapis ve adli para cezası aldı. Mahkeme, 3 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis ve 125'er bin TL adli para cezası, yaşları 18'den küçük iki sanığa ise 8 yıl 8'er ay hapis ve 8 bin 330'ar TL adli para cezası verdi.
Samsun'da uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan 5 sanık, mahkeme tarafından hapis ve adli para cezalarına çarptırıldı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu madde ticareti davasında Ş.T., O.K. ve H.A. isimli sanıklar, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahküm edildi. Mahkeme ayrıca, 3 sanığın her birine 125'er bin TL adli para cezası verilmesine hükmetti. Aynı davada yargılanan ve yaşları 18'den küçük olan C.A. ve S.A. isimli kızlar da uyuşturucu madde ticareti suçundan ceza aldı. Mahkeme, iki sanığı 8 yıl 8'er ay hapis ve 8 bin 330'ar TL adli para cezasına çarptırdı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?