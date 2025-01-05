Samsun'da polis, karayolları hız sınırı bölgesi uyarı tabelası demirinin dibine bırakılmış 100 gram metamfetamin ele geçirdi.
Samsun'un Yakakent ilçesi Samsun- Sinop Karayolu'nda devriye görevindeki polis ekipler, karayolları hız sınırı bölgesi uyarı tabelası demirinin dibine bırakılmış paket fark etti. Paketi inceleyen polis, içinde 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Motosiklet sürücüsünün bıraktığı değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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