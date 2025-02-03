Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

03.02.2025 16:39
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonda toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde M.A. (18) ve O.G. (48) isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada bin 68 adet sentetik ecza, 32,35 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 300 TL ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere aranan 2 şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından Samsun'un İlkadım ve Bafra ilçelerinde düzenlenen bir başka uyuşturucu operasyonunda bin 300 adet sentetik ecza, 12 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 28 adet fişek, 6 adet kartuş, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı - Son Dakika

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