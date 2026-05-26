Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonları: 8 Gözaltı

26.05.2026 16:17
Samsun'da düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda 275 bin 800 TL ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'da narkotik ekiplerince Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ile 275 bin 800 TL ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında Atakum ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenlendi. Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda S.A. ve M.Ş.'nin bulunduğu adreste yapılan aramada 600 gram skunk, 6 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 275 bin 800 TL ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde düzenlenen başka bir operasyonda ise M.G.Ö. (17), K.D., M.İ.H. ve Y.Y.'nin bulunduğu adreste yapılan aramada 700 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Aynı ilçede gerçekleştirilen diğer operasyonda da E.A. ve Y.E.K.'nin üzerleri ile ikametlerinde yapılan aramada 183 adet sentetik ecza bulundu. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, toplam 8 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
