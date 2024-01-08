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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda, sentetik kannabinoid ve uyuşturucu madde seyreltilmesinde kullanılan sıvı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
08.01.2024 - 21:58,
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Samsun'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda sentetik kannabinoid ve uyuşturucu madde seyreltilmesinde kullanılan sıvı ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ve takip sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen O.T. isimli şahsın İlkadım ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda 360,29 gram sentetik kannabinoid ve bin 372 mililitre uyuşturucu madde seyreltilmesinde kullanılan sıvı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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