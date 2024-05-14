Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, 25 gram kubar esrar, 25 adet sentetik ecza hapı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 bin 260 adet doldurulmuş makaron, 24 adet elektronik sigara likidi ve 550 adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.05.2024 21:54
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. isimli şahsın işyerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınan Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu şahsın işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 25 gram kubar esrar, 25 adet sentetik ecza hapı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 bin 260 adet doldurulmuş makaron, 24 adet elektronik sigara likidi, 550 adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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