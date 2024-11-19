Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, 170 gram esrar ele geçirildi.

19.11.2024 13:31
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde H.A. (46) isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 170 gram esrar, 4,15 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca yapılan araştırmada gözaltına alınan H.A.'nın "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika

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