Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı
18.06.2026 17:42
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Samsun'da 4 ilçede yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Samsun'da narkotik ekiplerinin 4 ilçede düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 106 adet sentetik ecza, 89 gram sentetik kannabinoid, sentetik kannabinoid üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen 5,60 gram fubinica, 89,50 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy hap, 3 kök kenevir bitkisi, kenevir tohumu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, havalı tabanca ile bu silahlara ait fişekler de bulundu. Olaylarla ilgili yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika

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